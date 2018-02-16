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Политика

СМИ: Сирийская армия через несколько дней войдет в Африн

16 февраля 2018, 06:44

Вашингтону, который поддерживает курдские формирования, неизвестно о возможном вводе сирийской армии в Африн, заявил представитель госдепа США.
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(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Правительственные войска Сирии планируют войти в пограничный с Турцией кантон Африн по договоренности с курдами в ближайшие несколько дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Ранее телеканал «Аль-Маядин» сообщил, что курды и официальный Дамаск договорились о вводе сирийской армии в кантон Африн, чтобы защитить территориальную целостность страны от интервенции армии Турции и союзных формирований.

«Договоренность достигнута о распространении сирийских войск в ближайшие дни на сирийско-турецкой границе в Африне на севере Алеппо. Договоренность достигнута между сирийском правительством и курдами», — сказал источник агентства.

Вашингтону, который поддерживает курдские формирования, неизвестно о возможном вводе сирийской армии в Африн, заявил представитель госдепа США.

В Пентагоне не стали комментировать ситуацию.

США оказывают военную помощь курдам в борьбе с группировкой ИГИЛ*, тогда как Турция считает эти курдские отряды террористическими.

Турецкий генштаб 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в Африне. Вместе с Турцией действуют боевики «Сирийской свободной армии». 

*ИГИЛ — запрещенная в России террористическая группировка.


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