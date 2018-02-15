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Навка выложила трогательное фото с Дмитрием Песковым

15 февраля 2018, 16:03

Татьяна Навка пожелала всем своим подписчикам беречь друг друга.
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(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Фигуристка Татьяна Навка показала трогательное фото с мужем Дмитрием Песковым и пожелала всем своим подписчикам беречь друг друга.

«Одна из моих любимых фотографий! Берегите друг друга!!! Happy Valentine’s day! <…> И не важно, чей это праздник. Главное, что сегодня еще один день, чтобы люди всего мира вспомнили о любви!!!» – написала Навка в соцсети Instagram (орфография автора сохранена – прим. Т-и).

Пост набрал 50 тысяч «лайков» и пожелания поклонников. «Два любящих человека... Фото супер», «Какие красивые», – пишут они.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка официально поженились в Сочи в 2015 году. Сразу после грандиозного торжества пара отправилась в свадебное путешествие по Средиземному морю. Компанию Дмитрию и Татьяне составили дочери Навки – Александра Жулина от первого брака и общая дочь Надежда.

Сейчас Наде 4 года, девочка занимается спортивной гимнастикой.

Одна из моих любимых фотографий! Берегите друг друга!!!💞💞💞Happy Valentine’s day!!💑 #peskovsfamily ps: photo by @sergey_bermeniev И не важно,чей это праздник. Главное, что сегодня ещё один день, чтобы люди всего мира вспомнили о любви!!!❤️❤️❤️🙈

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

 

День поэзии от Надежды Песковой! #надеждапескова❤️

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)


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