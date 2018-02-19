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В Донбассе военнослужащий из Украины застрелил сослуживца

19 февраля 2018, 14:44

По предварительной версии, причиной стала неосторожность военного при использовании оружия.
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(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). В Донбассе военнослужащий из Украины случайно застрелил сослуживца. Об этом сообщает РИА «Новости».

По предварительной версии, причиной стала неосторожность военного при использовании оружия. После того как мужчина ранил коллегу, он успел вызвать «скорую», однако медики спасти жизнь раненого не смогли.

В настоящее время специалисты приступили к изучению всех обстоятельств инцидента.

Ранее двое морских пехотинцев Вооруженных сил Украины расстреляли четверых сослуживцев на территории Донецкой области. По данным СМИ, трагедия случилась после употребления спиртного.


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