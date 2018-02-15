Морские пехотинцы ВСУ расстреляли сослуживцев

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Двое морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли четверых сослуживцев в съемном доме на территории Донецкой области, которая находится под контролем Киева. Об этом сообщает Lenta.ru.

Среди возможных причин инцидента называются неуставные отношения, а также употребление спиртного. Морпехи стреляли из автоматов Калашникова. ЧП произошло по месту дислокации воинской части А-2802 в бывшем пансионате в селе Бердянское.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.