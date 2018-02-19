Жена Аршавина предстанет перед судом за преследование казахстанской модели

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Алиса Аршавина – жена футболиста Андрея Аршавина предстанет перед судом за преследование казахстанской модели Ольги Семеновой, сообщает «СтарХит».



В суд на жену футбольной знаменитости подала предполагаемая соперница Аршавиной. Причиной ссор между женщинами стало видео в Интернете, на котором Аршавин обнимает Семенову за талию.



Супруга Аршавина представилась сотрудницей ФСБ и стала угрожать Семеновой «отрезать пальцы» и «подложить наркотики». Ольга Семенова подала заявление в Генеральную прокуратуру Казахстана с просьбой защитить ее от нападок женщины.

«Все действительно серьезно. На меня завели уголовное дело по трем тяжелым статьям. Это очень неприятно. До суда пока далеко, сейчас идут проверки. Общаться с этой девушкой я не желаю, она хотела пиара и добилась своего», – призналась журналистам Аршавина.



По ее словам, футболист также не поддерживает контакт с моделью, поэтому мирным путем ситуацию урегулировать уже не удастся, подытожила женщина. Супруга спортсмена также добавила, что «Аршавин в шоке» от ситуации. Сейчас он играет за казахстанский клуб «Кайрат» и находится на сборах в Турции.



Напомним, 7 января Алису Аршавину высадили с рейса Москва – Алма-Ата за хождение по салону самолета при взлете. Затем стюардессе, снявшей с рейса супругу спортсмена, начали приходить угрозы. Бортпроводницу обвинили в том, что она «высадила мать с двумя детьми и майора ФСБ Аршавина Алису Александровну».