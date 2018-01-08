Высадившей жену Аршавина стюардессе угрожают тюрьмой

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). С мобильного устройства жены Андрея Аршавина Алисы Казьминой стюардессе рейса, с которого высадили супругу футболиста, поступило смс с угрозами якобы от сотрудников Следственного комитета. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Фото сообщения появилось на портале РЕН ТВ. В сообщении стюардессе пророчат «от 2 до 4 лет лишения свободы за жестокое обращение с ребенком». Бортпроводницу обвинили в том, что она «высадила мать с двумя детьми и майора ФСБ Аршавина Алису Александровну».



Жена Аршавина прокомментировала ситуацию. Она рассказала, что сообщение с ее телефона писала не она, а оперативный сотрудник. По ее словам, он лишь оповестил стюардессу о том, что будет повестка и что данное поведение карается Уголовным кодексом.



«А про майора ФСБ – мало ли, что там напишет оперативный сотрудник в Рождество», – сказала жена спортсмена.



7 января Алису Казьмину высадили с рейса Москва – Алма-Ата за хождение по салону самолета при взлете. Во время руления самолета на взлет женщина пошла за упавшим подгузником, чтобы поменять его ребенку. Бортпроводники потребовали от нее сесть на место и подождать взлета самолета, но она проигнорировала замечания. Командир экипажа остановил самолет и вызвал полицию. В Алма-Ату она отправилась на другом самолете.