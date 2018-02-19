В ДК имени Ленина откроют первый муниципальный кинотеатр Казани

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Первый муниципальный кинотеатр Казани откроют в обновленном ДК имени Ленина в Авиастроительном районе, сообщил на деловом понедельнике в мэрии начальник Управления культуры исполкома Азат Абзалов.

Благодаря комплексному оснащению оборудованием в культурном центре также появится концертный зал на 800 мест. Сейчас ДК имени Ленина уже функционирует.

Новые площадки появятся и в культурном центре «Московский», где продолжается капитальный ремонт.

«Он (культурный центр "Московский" – прим. Т-и) будет интересно оснащен. Там будут и выставочные площади, и уникальный зал. Сам зал решен в сталинском ампире, а стулья, одежда сцены — это современный хайтек. Будет смешение стилей», — сказал Абзалов.

Центр станет экспериментальной площадкой для современных направлений, уверены в исполкоме Казани. В обновленном здании с внутренним двориком появятся зоны коворкинга и пункты общественного питания.