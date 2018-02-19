Смертность среди онкобольных в Казани снизилась почти на семь процентов

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). За прошлый год смертность от онкологических заболеваний в Казани уменьшилась на 6,8 процента, сообщил на деловом понедельнике в мэрии руководитель Управления здравоохранения города Ильнур Халфиев.

«Доля выявленных злокачественных образований на ранней стадии увеличилась на 3,3 процента, одногодичная летальность и доля запущенных случаев снизились на 4,8 процента», — добавил Халфиев.

Показатель смертности населения в 2017 году снизился почти на четыре процента по сравнению с предыдущим годом, а смертность среди трудоспособного населения упала на 7,8 процента. Показатель младенческой смертности сохраняется на уровне развитых европейских стран и составил в отчетном году 4,1 промилле на 1 тыс. родившихся живыми, заметил Халфиев.