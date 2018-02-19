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Анджелина Джоли в прозрачном платье затмила звезд на кинопремии

19 февраля 2018, 00:23

Поклонники назвали появление актрисы «возрождением Джоли», а также отметили, что после расставания с Брэдом Питтом звезда стала выглядеть лучше.
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(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли произвела фурор на кинопремии Американского общества кинооператоров.

Фото опубликовано на личной странице актрисы в Instagram. Звезда появилась на публике в полупрозрачном платье Elie Saab с серебристыми пайетками. Очевидцы отметили, что платье цвета шампанского искрилось и струилось по ее фигуре, словно напиток. Волосы Джоли были завиты в локоны, а драгоценности и золотые туфли на каблуках Ralph & Russo гармонично завершали образ.

Поклонники назвали появление актрисы «возрождением Джоли», а также отметили, что после расставания с Брэдом Питтом звезда стала выглядеть лучше и счастливее.

В сентябре прошлого года Анджелина Джоли заявила, что после долгого перерыва в актерской карьере с радостью возьмется за роль чародейки из «Малефисенты». По ее словам, «это будет отличный сиквел».

 

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Публикация от Angelina Jolie (@angelinajolieofficial)


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