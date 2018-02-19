Анджелина Джоли в прозрачном платье затмила звезд на кинопремии

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли произвела фурор на кинопремии Американского общества кинооператоров.



Фото опубликовано на личной странице актрисы в Instagram. Звезда появилась на публике в полупрозрачном платье Elie Saab с серебристыми пайетками. Очевидцы отметили, что платье цвета шампанского искрилось и струилось по ее фигуре, словно напиток. Волосы Джоли были завиты в локоны, а драгоценности и золотые туфли на каблуках Ralph & Russo гармонично завершали образ.



Поклонники назвали появление актрисы «возрождением Джоли», а также отметили, что после расставания с Брэдом Питтом звезда стала выглядеть лучше и счастливее.



В сентябре прошлого года Анджелина Джоли заявила, что после долгого перерыва в актерской карьере с радостью возьмется за роль чародейки из «Малефисенты». По ее словам, «это будет отличный сиквел».

😍😍🔥 Публикация от Angelina Jolie (@angelinajolieofficial) Фев 18, 2018 в 5:41 PST