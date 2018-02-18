В Сети появилось видео нападения на прихожан в Кизляре

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). В сети Интернет появилось видео с камер наблюдения, на которых зафиксированы действия злоумышленника перед нападением на прихожан православного храма в дагестанском городе Кизляре.

Ранее была опубликована запись, снятая одним из очевидцев трагедии.

Преступник начал стрелять из охотничьего ружья по людям, выходившим из кизлярского храма Георгия Победоносца после завершения богослужения.

На месте погибли четыре женщины, пятая позднее скончалась в больнице. Всего в результате инцидента погибли шесть человек, включая нападавшего. Еще пять человек получили ранения.

Открывший стрельбу 22-летний житель села Кидеро Цунтинского района Дагестана Халил Халилов мог быть членом «спящей ячейки» запрещенной в РФ и многих других странах группировки «Исламское государство»*.

*ИГ («Исламское государство», ИГИЛ или ДАИШ) – международная исламистская суннитская организация, действующая преимущественно на территории Сирии и Ирака. ИГ признано рядом стран, в том числе и РФ, а также некоторыми международными структурами террористической организацией, его деятельность в РФ запрещена.