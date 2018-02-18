Радикальные националисты напали на здания Россотрудничества и Сбербанка в Киеве

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Радикальные украинские националисты сегодня закидали камнями здания представительства Россотрудничества и Сбербанка в Киеве. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Активисты националистических организаций собрались у стелы на Площади независимости. Пройти маршем к представительству Россотрудничества предложил один из их лидеров – Мыкола Коханивский.

По дороге националисты бросали камни в здание Сбербанка на улице Сагайдачного, разбив много стекол. Добравшись до здания Россотрудничества на улице Борисоглебская, радикалы стали кидать в него камни и яйца, также разбив стекла.

Находящемуся неподалеку зданию «Альфа-Банка» также досталось несколько булыжников. Сотрудники правоохранительных органов присутствовали, но не вмешивались в происходящее.

По информации руководителя Россотрудничества Элеоноры Митрофановой, зданию представительства нанесен достаточно серьезный ущерб: разбиты окна, стены испачканы краской.

Никто из сотрудников не пострадал, во время нападения в здании вообще никого не было, пояснила глава ведомства. И заверила, что необходимые действия в связи с инцидентом уже предприняло Министерство иностранных дел РФ.

Ранее радикальные националисты нападали на представительство Россотрудничества в Киеве накануне, 17 февраля.