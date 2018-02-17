Украинские радикалы ворвались в здание Россотрудничества в Киеве

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). В Киеве украинские националисты напали на здание представительства Россотрудничества в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря представительства Светлану Буланенко.

Нападающими были представители националистической организации С14 («Сич»), к настоящему времени радикалы покинули здание, сообщила Буланенко.

«Их было около 30 человек, радикалы смогли проникнуть в здание», — сказала она.

Видеозапись нападения националистов размещена в Facebook. На записи видно, как националисты разрисовали стены оскорбительными надписями, забрызгали баллончиками видеокамеры и осквернили флаг России.

В связи с нападением представительство обратилось в киевскую полицию Киева, сообщил его руководитель Константин Воробьев.

«Радикалы ворвались в здание, нанесли материальный ущерб, угрожали физической расправой. В это время в здании находились около 50 детей, они очень напуганы», — рассказал он.

Националисты в течение 30 минут продолжали бесчинства, высказывая экстремистские высказывания в адрес России.

На место происшествия выехали полиция и представители ОБСЕ.