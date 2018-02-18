(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил причастных к успеху российских лыжников на Олимпиаде в Пхечхане, которые завоевали серебряную медаль в эстафете 4х10 км, сообщает пресс-служба главы республики.

Президент РТ направил поздравительную телеграмму лыжнику из Татарстана Андрею Ларькову, президенту Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе, президенту Федерации лыжных гонок и биатлона РТ Ильшату Фардиеву, председателю ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгату Сафарову, ректору Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма Юсупу Якупову и первому тренеру спортсмена Владимиру Махалову.

Рустам Минниханов поздравил их с завоеванием серебряных медалей в мужской лыжной эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане и подчеркнул: «Спасибо нашим лыжникам и всем, кто внес свой вклад в этот блестящий результат, за непередаваемое чувство гордости за нашу страну и талантливых спортсменов, которые в очень непростых условиях показывают высочайший профессионализм и несгибаемую волю к победе».

«Татарстанцы очень рады, что один из героев этой эстафеты – наш земляк Андрей Ларьков», – добавил Президент РТ.

От имени жителей республики и от себя лично он пожелал спортсмену, его первому тренеру Владимиру Махалову и всем, болевшим за лыжника и способствовавшим его успеху, «покорения новых вершин и удачи во всем».

Медаль Ларькова стала третьей для представителей Татарстана на зимних Олимпийских играх в Пхечхане: ранее фигуристка Евгения Тарасова завоевала «серебро» в командных соревнованиях, а лыжница Анна Нечаевская стала обладательницей «бронзы» в составе эстафетной российской команды.