Фильм «Довлатов» будет идти в российском прокате четыре дня

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Фильм российского режиссера Алексея Германа-младшего «Довлатов» выйдет в российский прокат 1 марта и будет транслироваться на широких экранах до 4 марта, сообщает ТАСС.

До этого мировая премьера картины состоится в рамках основной конкурсной программы «Берлинале».

Продюсер картины Артем Васильев рассказал, что эта кинолента необычная, и прокат ее также будет представлен в необычном формате. Режиссер Герман-младший в свою очередь отметил, что столь короткий прокат – это «определенный авантюризм». Сопродюсером киноленты выступил Константин Эрнст. Возможно, что ленту увидят и зрители «Первого канала».

Роль писателя Довлатова сыграл сербский актер Милан Марич, Иосифа Бродского – Артур Бесчастный. Также в фильме снялся Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова и другие известные актеры.

В основе сюжета сняты несколько дней из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде начала 70-х годов накануне эмиграции его друга Иосифа Бродского. В фильме присутствует столкновение с криминалом, светская и литературная жизнь Ленинграда, а также киностудия «Ленфильм», чтение стихов и музыка.



Ранее в Сети появился трейлер фильма «Довлатов».