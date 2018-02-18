На месте крушения Ан-148 завершены поисковые работы

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Сотрудники МЧС завершили поисковые работы на месте крушения Ан-148, сообщает «Интерфакс».
Глава МЧС России Владимир Пучков поручил начинать поэтапно выводить силы из зоны ЧС.
Всего за время проведения работ спасатели обследовали свыше 50 га земли, обнаружили около 4,7 тыс. обломков воздушного судна. В российском центре судмедэкспертизы продолжается экспертиза останков погибших.
Самолет Ан-148, следовавший согласно рейсу Москва — Орск, потерпел крушение 11 февраля сразу после вылета из «Домодедово». На борту было 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли.