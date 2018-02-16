СМИ сообщили о споре между пилотами Ан-148 перед крушением

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Перед самым крушением Ан-148 в Подмосковье пилоты ругались между собой, пытаясь понять причину технических неполадок в системе управления самолетом. Об этом свидетельствуют данные с речевого самописца, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник.

По информации газеты, запись самописца говорит о том, что авиакатастрофа произошла в управляемом полете. На ней слышно, как еще перед вылетом из аэропорта Домодедово пилоты читают контрольную карту, проверяя работу приборов. При этом они по непонятной причине не включают обогрев приемников полного давления (ППД), с которых считывают информацию датчики скорости.

После взлета пилоты обращают внимание на показатели скорости: у одного из них на высоте двух км индикатор показывал 200 км в час, а у другого – ноль. На самом же деле самолет летел со скоростью 600 км в час. В этот момент пилоты начали ругаться, пытаясь выяснить, в чем причина неполадок. Также они начали снижаться, наклоняя самолет к земле, чтобы набрать скорость. В результате лайнер врезался в землю.

Самолет Ан-148, следовавший из Москвы в Орск, потерпел крушение 11 февраля в Подмосковье. Все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли. Среди них оказалась и уроженка Казани.