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Первый тренер Ларькова: Андрей – крепкий парень, не сломался после неудач

18 февраля 2018, 12:34

Владимир Махалов отметил, что в родном Зеленодольске за Андрея Ларькова переживали все лыжники.
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(Казань, 18 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Первый тренер Андрей Ларькова Владимир Махалов в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» прокомментировал олимпийскую награду спортсмена и заявил, что лыжник на сто процентов справился со своей задачей.

Спортивную карьеру Ларьков начинал в родном Зеленодольске, где тренировался в отделении лыжных гонок спортивной школы № 4.

«У нас была с детьми тренировка, потом мы все вместе болели за Андрея, переживали. Да и не только за него, за всю нашу лыжную команду. Андрей отлично справился со своей задачей на первом этапе эстафеты. Ему нужно было прийти к промежуточному финишу в группе лидеров, что он и сделал. Да, в первых двух личных гонках у него не совсем получилось, но он парень крепкий – отреагировал на все это правильно, не сломался после неудач и повел себя как нужно», – подчеркнул Махалов.


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