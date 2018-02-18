Ильшат Фардиев: Ларьков отлично пробежал сложнейший первый этап эстафеты

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Президент Федерации лыжных гонок и биатлона Татарстана Ильшат Фардиев поздравил татарстанского лыжника Андрея Ларькова с серебряной медалью Олимпийских игр.

Ларьков стал вторым в составе мужской российской команды в эстафете 4х10 км.

«Сложнейший и ответственнейший первый классический этап Андрей пробежал “в одни ноги“ с сильнейшим классистом мира Алексеем Полтараниным и передал эстафету второму этапу без отставания. Большунов, Червоткин и Спицов, юниоры, которым на сегодня 21-22 года, сохранили лидерство, пропустив вперед только сборную Норвегии. Особенно ликует сегодня город Зеленодольск, уроженцем которого является Андрей. За последние два дня Татарстан разбогател на два заслуженных мастера спорта: Анна Нечаевская и Андрей Ларьков будут долгие годы служить эталоном силы воли и выдержки, характера и мастерства, которые будут вести вперед не одно поколение молодых лыжников», – заявил Фардиев.