Порошенко поставил свои условия переговоров с Россией

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Украина будет готова на переговоры с Россией, когда будет восстановлена территориальная целостность Украины, включая Крым, заявил Президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщает RT со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

«На следующий день после того, как россияне заберут своих солдат с моей земли, с украинской территории, на следующий день, когда мы восстановим территориальную целостность моей страны, включая Крым, мы будем готовы начать переговоры по разным другим вопросам», — заявил глава Украины.

На Украине нет внутреннего конфликта, добавил Порошенко.

Ранее сообщалось, что Президент Украины на Мюнхенской конференции призвал запретить демонстрацию флага России по всему миру.