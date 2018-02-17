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Порошенко поставил свои условия переговоров с Россией

17 февраля 2018, 20:48

На Украине нет внутреннего конфликта, сообщил Петр Порошенко.
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(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Украина будет готова на переговоры с Россией, когда будет восстановлена территориальная целостность Украины, включая Крым, заявил Президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщает RT со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

«На следующий день после того, как россияне заберут своих солдат с моей земли, с украинской территории, на следующий день, когда мы восстановим территориальную целостность моей страны, включая Крым, мы будем готовы начать переговоры по разным другим вопросам», — заявил глава Украины. 

На Украине нет внутреннего конфликта, добавил Порошенко.

Ранее сообщалось, что Президент Украины на Мюнхенской конференции призвал запретить демонстрацию флага России по всему миру.


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