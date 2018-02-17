Порошенко выступил за запрет флага России по всему миру

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Россия подстрекает всемирную гибридную войну, поэтому ее флаг не должен развиваться нигде. Об этом в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил Президент Украины Петр Порошенко, сообщает Газета.Ru.

По его словам, российские пули нацелены на символы Украины, и Москва ведет нечестную игру. Это подтверждает и тот факт, что российские спортсмены выступают на Олимпийских играх в Пхенчхане под нейтральным флагом.

12 февраля украинский лидер по телефону пообщался с Президентом РФ Владимиром Путиным. Позже Кремль раскрыл содержание разговора.