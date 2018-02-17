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Порошенко выступил за запрет флага России по всему миру

17 февраля 2018, 09:40

Порошенко выступил за запрет флага России по всему миру По словам Президента Украины, Россия подстрекает всемирную гибридную войну.
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(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Россия подстрекает всемирную гибридную войну, поэтому ее флаг не должен развиваться нигде. Об этом в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил Президент Украины Петр Порошенко, сообщает Газета.Ru.

По его словам, российские пули нацелены на символы Украины, и Москва ведет нечестную игру. Это подтверждает и тот факт, что российские спортсмены выступают на Олимпийских играх в Пхенчхане под нейтральным флагом.

12 февраля украинский лидер по телефону пообщался с Президентом РФ Владимиром Путиным. Позже Кремль раскрыл содержание разговора.


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