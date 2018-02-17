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Минниханов поздравил российских лыжниц с успехом на Олимпиаде

17 февраля 2018, 17:54 , Фото: Ильнар Тухбатов

Минниханов поздравил российских лыжниц с успехом на Олимпиаде Президент Татарстана пожелал российским олимпийцам удачи и новых свершений во славу России.
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(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов поздравил российских лыжниц с успешным выступлением на Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Президент направил поздравительную телеграмму лыжнице из Татарстана Анне Нечаевской, завоевавшей бронзу, президенту Федерации лыжных гонок России Елене Вяльба, президенту Федерации лыжных гонок и биатлона РТ Ильшату Фардиеву, председателю ОГО «Динамо» РТ Асгату Сафарову и тренеру Нечаевской Алексею Зорину.

«Искренне поздравляю вас с успешным выступлением наших лыжниц в женской эстафете на Олимпиаде-2018. Эта бронза, завоеванная в сложной спортивной борьбе, в непростых для нашей страны условиях, пожалуй, ценнее многих золотых медалей», — написал Президент в поздравительной телеграмме.

«Приятно отметить, что свой вклад в это важное достижение внесла Анна Нечаевская, представляющая на олимпийских играх Республику Татарстан», — отметил Рустам Минниханов.

«Гордимся нашими олимпийцами, искренне болеем за них и от души желаем удачи и новых свершений во славу России», — заключил глава республики.


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