Владимир Леонов о медали Нечаевской: Это большая победа для нашего спорта

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Министр по делам молодежи и спорту РТ в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» назвал «бронзу» Олимпиады татарстанской лыжницы Анны Нечаевской «большой победой российского спорта».

Нечаевская вместе с Натальей Непряевой, Юлией Белоруковой и Анастасией Седовой выиграла бронзовую медаль Олимпийских игр в эстафете.

«Очень рады и за Аню, и за всю лыжную команду. Гонка получилась красивой и упорной: Нечаевская бежала на последнем этапе и сумела удержать третью позицию, хотя ее догоняла финская лыжница. Медаль особенно ценна потому, что, если мне не изменяет память, в женской эстафете на Олимпиаде сборной России не было в призах с 2006 года – это большая победа для нашего спорта. Большие молодцы Федерация лыжных гонок страны – в непростых условиях они смогли создать хорошую команду. Понятно, что пока нет "золота", но большие надежды на мужскую эстафету», – подчеркнул Леонов.