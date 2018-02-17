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Захарова сравнила Порошенко с коммивояжером

17 февраля 2018, 13:34 , Фото: www.council.gov.ru

Захарова сравнила Порошенко с коммивояжером По словам Захаровой, в Мюнхене Порошенко безлюдному залу показал флаг ЕС.
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(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко похож на коммивояжера, который всегда возит что-нибудь с собой. Об этом, комментируя его выступление на Мюнхенской конференции по безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В Мюнхене Порошенко безлюдному залу показал флаг ЕС. Он вообще никуда с пустыми руками не ездит. То с паспортами, то с куском автобуса – как коммивояжер», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

В ходе выступления в Германии украинский лидер призвал запретить российский флаг по всему миру.


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