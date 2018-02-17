В Татарстане за пять лет демонтировано 260 км бесхозных «подвесов»

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане за пять лет демонтировано 260 км бесхозных подвесных линий связи. Об этом рассказал министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

С 2013 года в Казани убрали 196 км таких «подвесов», уточнил Шайхутдинов.

Он обратился к руководству Набережных Челнов, Зеленодольска, Елабуги, Чистополя и Альметьевска, где данная работа ведется недостаточно активно. По его словам, в пятилетний срок в этих городах под землю «ушло» всего 6 км немаркированных кабелей.