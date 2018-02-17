12 операторов связи полностью уложили свои подвесные линии под землю в РТ

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане 12 операторов связи полностью уложили свои подвесные линии под землю, на что было потрачено более 2,8 млрд рублей. Об этом рассказал министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

По его словам, демонтаж «подвесов» в республике начался в 2011 году. В результате из более 3,6 тыс. км таких линий на сегодняшний день осталось 1,7 тыс. км.

Роман Шайхутдинов уточнил, что 808 км подвесных линий еще есть в Казани, 398 км – в Набережных Челнах, 262 км – в Нижнекамске, 94 км – в Альметьевске. Всего борьбой с «подвесами» занимаются в девяти городах РТ.