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Житель Уфы выиграл в лотерею 26 млн рублей

17 февраля 2018, 12:18

Организаторы поздравили победителя и пригласили приехать в Москву, чтобы оформить выигрыш.
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(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Житель Уфы выиграл 26 млн 37 тыс. 700 рублей в лотерее «Гослото 5 из 36», сообщает портал UfacityNews.ru.

Житель столицы Башкортостана приобрел билет за 480 рублей и заполнил шесть полей. В одном из них он угадал все выпавшие числа (14, 17, 26, 11, 23 + 3), а в других еще два числа, которые принесли ему дополнительные 320 рублей.

Организаторы поздравили победителя и пригласили приехать его в Москву, чтобы оформить выигрыш.

Ранее житель Татарстана сорвал джекпот в 250 млн рублей в первый день нового года.

 


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