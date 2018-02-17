Житель Уфы выиграл в лотерею 26 млн рублей

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Житель Уфы выиграл 26 млн 37 тыс. 700 рублей в лотерее «Гослото 5 из 36», сообщает портал UfacityNews.ru.



Житель столицы Башкортостана приобрел билет за 480 рублей и заполнил шесть полей. В одном из них он угадал все выпавшие числа (14, 17, 26, 11, 23 + 3), а в других еще два числа, которые принесли ему дополнительные 320 рублей.



Организаторы поздравили победителя и пригласили приехать его в Москву, чтобы оформить выигрыш.



Ранее житель Татарстана сорвал джекпот в 250 млн рублей в первый день нового года.