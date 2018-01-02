Житель Татарстана сорвал джекпот в первый день нового года

(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Житель Татарстана стал миллионером в первый день нового года благодаря выигрышу в лотерее. Об этом пишут «Вести КАМАЗа».

Татарстанец получит 250 млн рублей – таков был джекпот розыгрыша. Всего между победителями распределят более 2 млрд рублей.

Имя и адрес проживания счастливчика выясняются.

Ранее на всю Россию прославилась пенсионерка из Воронежской области Наталья Власова, которая выиграла джекпот в 506 млн рублей. Часть денег она обещала потратить на благотворительность.