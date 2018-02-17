(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане началось строительство 18 сельских клубов. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал глава Минстроя республики Ирек Файзуллин, информирует пресс-служба Президента РТ.

По его словам, всего в этом году планируется возвести 28 подобных объектов. Сейчас идет подготовка к строительству трех – в Агрызском, Азнакаевском, Балтасинском районах.

В Кукморском районе в настоящее время строители работают над кровлей, уточнил Файзуллин. На 10 объектах обустраивают фундамент, еще на четырех кладут стены, добавил он.