Все новости Татарстан Россия

Общество

В Татарстане началось строительство 18 сельских клубов

17 февраля 2018, 11:40

Всего в этом году планируется возвести 28 клубов.
Новый дом культуры распахнет свои двери в пос.Подлесный Лениногорского района РТ
В 12 районах РТ готовность сельских клубов составляет более 90 процентов
Президент РТ: «Подрядчиков, не справляющихся со строительством, надо менять»
Президент РТ: "Если подрядчики не справляются с обязательствами, нужно их менять"
На строительство клубов из бюджета РТ выделено 461 млн. рублей

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане началось строительство 18 сельских клубов. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал глава Минстроя республики Ирек Файзуллин, информирует пресс-служба Президента РТ.

По его словам, всего в этом году планируется возвести 28 подобных объектов. Сейчас идет подготовка к строительству трех – в Агрызском, Азнакаевском, Балтасинском районах.

В Кукморском районе в настоящее время строители работают над кровлей, уточнил Файзуллин. На 10 объектах обустраивают фундамент, еще на четырех кладут стены, добавил он.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter