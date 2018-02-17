(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). В трех больницах Татарстана стартовал капитальный ремонт, который продолжается в настоящее время. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал глава Минстроя республики Ирек Файзуллин, информирует пресс-служба Президента РТ.

По словам Файзуллина, речь идет об участковой больнице Балтасинской ЦРБ, Станции скорой медицинской помощи Казани и Республиканском бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ, которое также находится в столице Татарстана.

Что касается ремонта поликлиник, то в этом году запланировано обновить 120 зданий. На данный момент к капремонту готовят 41 объект.