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Здоровье и среда

В трех больницах Татарстана стартовал капитальный ремонт

17 февраля 2018, 11:30

Что касается ремонта поликлиник, то в этом году запланировано обновить 120 зданий.
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(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). В трех больницах Татарстана стартовал капитальный ремонт, который продолжается в настоящее время. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал глава Минстроя республики Ирек Файзуллин, информирует пресс-служба Президента РТ.

По словам Файзуллина, речь идет об участковой больнице Балтасинской ЦРБ, Станции скорой медицинской помощи Казани и Республиканском бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ, которое также находится в столице Татарстана.

Что касается ремонта поликлиник, то в этом году запланировано обновить 120 зданий. На данный момент к капремонту готовят 41 объект.


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