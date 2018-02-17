297 сирот Татарстана получат жилье в этом году

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). 297 сирот и детей без родителей в Татарстане получат жилье в этом году. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал глава Минстроя республики Ирек Файзуллин, информирует пресс-служба Президента РТ.

Кроме выдачи квартир сиротам планируется направить бюджетные средства на жилье семьям, добавил Файзуллин. Речь идет о сумме в 331 млн 319,7 тыс. рублей, которые потратят на 164 семьи, среди них 45 многодетных.

В ходе совещания министр также рассказал о программе строительства инвестиционного жилья.