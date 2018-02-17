В Татарстане введено 36 домов по программе строительства инвестиционного жилья

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане на сегодняшний день ввели 36 домов по программе строительства инвестиционного жилья. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал глава Минстроя республики Ирек Файзуллин, информирует пресс-служба Президента РТ.

Всего в этом году запланировано возвести 120 таких домов. Таким образом, работы осталось завершить на 84 объектах, отметил министр. 25 домов в настоящее время находятся в высокой степени готовности, еще 38 – в средней. Только началось строительство 21 дома.

Что касается малоэтажного строительства, то здесь, по словам Файзуллина, запланировано построить 8370 домов. Причем уже введено 1492 дома, осталось закончить 6876 домов.