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В Татарстане введено 36 домов по программе строительства инвестиционного жилья

17 февраля 2018, 10:50 , Фото: tatarstan.ru

В Татарстане введено 36 домов по программе строительства инвестиционного жилья Всего в этом году запланировано возвести 120 инвестиционных домов.
120 домов по программе инвестиционного жилья сдадут в РТ в 2018 году
В РТ в 2018 году сдадут 120 домов по программе инвестиционного жилья
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(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане на сегодняшний день ввели 36 домов по программе строительства инвестиционного жилья. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал глава Минстроя республики Ирек Файзуллин, информирует пресс-служба Президента РТ.

Всего в этом году запланировано возвести 120 таких домов. Таким образом, работы осталось завершить на 84 объектах, отметил министр. 25 домов в настоящее время находятся в высокой степени готовности, еще 38 – в средней. Только началось строительство 21 дома.

Что касается малоэтажного строительства, то здесь, по словам Файзуллина, запланировано построить 8370 домов. Причем уже введено 1492 дома, осталось закончить 6876 домов.


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