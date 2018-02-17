Шесть арендных домов возведут в этом году в Иннополисе

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Шесть арендных домов, в которых будет 730 квартир, возведут в этом году в Иннополисе. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ сообщил глава Минстроя республики Ирек Файзуллин, информирует пресс-служба Президента РТ.

По словам министра, вторая очередь строительства в «городе будущего» позволит ввести 33,9 тыс. кв. м жилья.

Всего в Татарстане на сегодняшний день построено 628,6 тыс. кв. м жилья. Речь идет о 26,2 процента от плана нынешнего года, отметил Файзуллин. Если сравнивать с прошлым годом, то это 161,3 процента к аналогичному периоду 2017-го, добавил он.



В ходе совещания министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ рассказал и о программе социальной ипотеки.