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Завершается строительство 122 соципотечных домов в Татарстане

17 февраля 2018, 10:12 , Фото: архив tatar-inform.ru

Завершается строительство 122 соципотечных домов в Татарстане 65 домов по программе соципотеки в настоящее время находятся в средней степени готовности.
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(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). 122 соципотечных дома из 255 объектов почти достроили в Татарстане. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал глава Минстроя республики Ирек Файзуллин, информирует пресс-служба Президента РТ.

По словам Файзуллина, 65 домов по данной программе в настоящее время находятся в средней степени готовности. Еще 68 только начали возводить.

Сегодня стало известно, что дом № 12-3 в микрорайоне «Салават Купере» для 220 соципотечников получил от Инспекции Госстройнадзора все необходимые документы.


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