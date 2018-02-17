Завершается строительство 122 соципотечных домов в Татарстане

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). 122 соципотечных дома из 255 объектов почти достроили в Татарстане. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал глава Минстроя республики Ирек Файзуллин, информирует пресс-служба Президента РТ.

По словам Файзуллина, 65 домов по данной программе в настоящее время находятся в средней степени готовности. Еще 68 только начали возводить.

Сегодня стало известно, что дом № 12-3 в микрорайоне «Салават Купере» для 220 соципотечников получил от Инспекции Госстройнадзора все необходимые документы.