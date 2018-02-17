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Дом 12-3 в «Салават Купере» получил заключение о соответствии всем нормам

17 февраля 2018, 09:00

Дом готовятся ввести в эксплуатацию, квартиры получат около 220 соципотечников.
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(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). 255-квартирный дом № 12-3 в микрорайоне «Салават Купере» получил заключение о соответствии всем нормам. Об этом сообщает группа информационной политики Госжилфонда при Президенте РТ.

Документ выдала Инспекция Госстройнадзора. Теперь дом готовятся ввести в эксплуатацию. Квартиры здесь получат около 220 соципотечников.

Инвестором и застройщиком дома выступил ГЖФ. Техническим заказчиком было ООО «Ак Барс Инжиниринг», подрядчиком – ООО «Строитель+».

10-й, 11-й, 12-й и 13-й квартала «Салават Купере», которые составили первую очередь застройки, включают 22 дома на 6426 квартир. Корпус 12-3 станет 17-м домом для новоселов. В настоящее время продолжается возведение 7-го и 8-го кварталов из второй очереди – всего 10 домов на 2924 квартиры.


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