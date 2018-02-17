(Набережные Челны, 17 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Около 700 челнинцев примут участие в Камском лыжном марафоне. Соревнования пройдут 18 февраля в парке Прибрежный.

Для всех желающих будут доступны дистанции 2 км, 5 км, 15 км, 30 км и 50 км. На транзитной зоне участники 30 и 50 км смогут получить обед.

28 января сезон открыл лыжный забег в Богатых Сабах. Как сообщил один из организаторов лыжни Вадим Янгиров, самой массовой станет дистанция в 2 км, а наименее популярна дистанция в 50 км. Всем участникам, решившим попробовать свои силы в пробежке на дальние расстояния, будут выданы электронные чипы согласно международным стандартам замера пробега спортсменов.

«С этого года Камский марафон входит в серию Timerman, и мы уже договорились, что со следующего года он войдет в российскую серию марафонов. Timerman – это не только проведение спортивных мероприятий, но и привлечение малого и среднего бизнеса к реализации различных проектов. В планах – открытие медицинского центра. В перспективе развития этого проекта – импортозамещение спортивных товаров под брендом Timerman в области различных видов спорта: лыжи, велосипеды, гидрокостюмы», – сказал Вадим Янгиров.