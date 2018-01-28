Лыжным забегом в Богатых Сабах открылся соревновательный сезон серии TIMERMAN

(Казань, 28 января, «Татар-информ»). Лыжным забегом в Богатых Сабах официально открылся соревновательный сезон 2018 года мультиспортивной серии TIMERMAN. Об этом сообщила пресс-атташе Казанского марафона-2018 и серии мероприятий TIMERMAN Ольга Камардина.

В гонках приняли участие около 500 спортсменов из девяти районов Татарстана и пяти регионов России.

День начался с детского забега, на старт которого вышли 50 юных спортсменов. Затем прошел самый массовый забег на 5 км – в нем бежали 200 участников.

В итоге самым быстрым оказался житель Сабинского района Рамиль Шакиров, преодолевший дистанцию за 14 минут 59 секунд. Вторым к финишу прибыл казанец Николай Бажанов (16.03), третьим стал Ильгизар Рахимуллин из Шемордана (16.10).

Среди женщин лучшей оказалась Алия Диярова из Арска, которая преодолела дистанцию за 17 минут 54 секунды. После нее прибежала Рамиля Саубанова из Старых Зюрей (20.40). «Бронза» досталась представительнице Балтасинского района Гульшан Сулеймановой (21.29).

На 15-километровой дистанции отличился Ильназ Закиров из Ижевска. Он пробежал свой путь за 40 минут 46 секунд, обойдя мензелинца Антона Лаврентьева (41.08) и жителя Тетюшей Виктора Мамкина (41.59).

Лучшей среди представительниц прекрасной половины стала челнинка Рамиля Валеева, преодолевшая расстояние в 15 км за 47.49. Анна Коробова из Казани показала второе время (52.11), а Язиля Галямутдинова из Шемордана – третье (55.23).

Соревнования завершились салютом. Турнир перешел в Набережные Челны, которые примут следующие лыжные гонки 18 февраля.