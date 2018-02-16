Главный тренер «Сахалина» отказался комментировать свое будущее в клубе

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер женского волейбольного клуба «Сахалин» Денис Матвеев после поражения от казанского «Динамо» в первом четвертьфинальном матче чемпионата заявил, что пока не готов комментировать свое будущее в клубе.

Контракт с Матвеевым рассчитан до конца нынешнего сезона. «Мое будущее в "Сахалине"? Пока не готов говорить, без комментариев. Должно быть все хорошо. Мы приехали в Казань усеченным составом, поскольку у нас стоят свои задачи – хотим поберечь игроков перед борьбой за 5 – 8-е места. Дали им восстановиться, подлечиться. У нас есть побереженные тактические установки и наработки. То, что сегодня блокирующая играла в диагонали, – домашняя заготовка. Гончарова провела хороший матч сразу на двух позициях. В ответной встрече фактор дальнего для "Динамо" перелета и смены часовых поясов может сыграть нам на руку. Думаю, что дома мы проведем другой матч, выставим сильнейший состав. Посмотрим, в каком состоянии Казань будет после Лиги чемпионов. Мы же целенаправленно будем готовиться к ответной игре», – отметил Матвеев.