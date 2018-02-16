Волейболистки казанского «Динамо» с победы стартовали в плей-офф чемпионата России

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Женский волейбольный клуб «Динамо-Казань» одержал первую победу в четвертьфинальной серии чемпионата России против «Сахалина» – команда из столицы Татарстана была сильнее соперника в трех партиях. Этот успех продолжил беспроигрышную серию казанских «динамовок»: команда не проигрывает уже 26 матчей подряд.

Волейболистки из столицы Татарстана в этом сезоне убедительно выиграли регулярный чемпионат страны, обеспечив победу за тур до его окончания. И если вверху турнирной таблицы все было понятно, то в борьбе за место в плей-офф кипели настоящие страсти. Судьба «Сахалина» и его главного тренера Дениса Матвеева должна была решаться в домашнем матче с «Енисеем», но красноярская команда просто-напросто не прилетела в Южно-Сахалинск. В итоге дальневосточный клуб получил три очка и место в четвертьфинале, а «Енисей» заплатил штраф за неявку на игру и был таков.

О каких-то спортивных санкциях к красноярцам не было и речи: регламент чемпионата страны позволяет один раз за сезон не явиться на матч без серьезных последствий (финансовое наказание не в счет). Впрочем, в казанском «Динамо» перед первой игрой плей-офф были сосредоточены только на своей команде, хотя наверняка отдавали себе отчет о невысоком классе соперника. Капитан «динамовок» Евгения Старцева и вовсе заявила, что матчи четвертьфинала против «Сахалина» будут отличаться от игр регулярного чемпионата с этим же соперником.

В стартовом составе гостей на площадке появились связующая Екатерина Синицына, блокирующие Елена Лежанина и Дарья Володько, доигровщицы Олеся Шаравская и Валерия Сафонова, Римма Гончарова на позиции диагональной и либеро Тамара Зайцева. Собственно, это почти все игроки, приехавшие на матч в Казань, – на скамейке осталась лишь номинальный либеро Маргарита Панычева, заявленная в качестве доигровщицы. Пять игроков «Сахалина» по какой-то причине остались дома. У «Динамо» матч начинали сильнейшие: Евгения Старцева в распасовке, Наталья Маммадова в диагонали, доигровщицы Ирина Воронкова и Элица Василева, блокирующие Ирина Королева и Анастасия Самойленко, а также либеро Екатерина Уланова.

Еще до начала было понятно, что серьезной борьбы в матче болельщикам не видать, как своих ушей: даже в сильнейшем составе Казань вряд ли по зубам «Сахалину», а в полурезервном и подавно. Это подтвердил стартовый рывок хозяев 6:2, после которого наставник дальневосточной команды воспользовался тайм-аутом. Единственной возможностью гостей показать в этом матче хоть что-то была максимальная самоотдача, поэтому с самых первых мячей волейболистки «Сахалина» падали и бежали даже за самыми безнадежными мячами. Втянуть себя в эту защитную эмоциональную игру подопечные Гилязутдинова не позволили: Старцева очень грамотно вела игру команды, регулярно выбирая самое выгодное решение по направлению атаки. Ко второму техническому тайм-ауту хозяева вели +9, и единственной интригой партии оставался вопрос, смогут ли девушки из Южно-Сахалинска набрать хотя бы десять очков за сет. Но и она вскоре пала: после перерыва гости очень быстро выиграли необходимое количество розыгрышей для того, чтобы сделать свою цифру на табло двузначной. На этом геройства «Сахалина» закончились – 13 очков отставания по итогам сета без какой бы то ни было надежды на перелом в игре.

У волейболисток гостей на это было свое мнение: во второй партии они сначала отпустили соперниц вперед, но вскоре практически достали (16:9). На этот рывок у подопечных Матвеева ушло слишком много сил, поскольку в одной расстановке они затем отдали сразу несколько важных мячей. «Динамовки» при этом не сбавляли хода – во втором сете на площадке у хозяев появились Ирина Филиштинская и Дарья Малыгина: они поменяли Маммадову и Старцеву соответственно. Перестановки в составе не отразились на качестве игры казанских девушек – они контролировали течение матча и не подпускали соперника слишком близко. У «Сахалина» во второй части сета отлично себя проявила Сафонова, забив несколько сложных мячей и подняв пару атак хозяев в защите. Этого для итогового результата оказалось мало, хотя разница мячей во втором сете получилась более-менее пристойной – 25:18 в пользу «Динамо».

Проигрывая 2:0 по партиям, «Сахалин» окончательно расклеился, 0:5 на старте третьего сета – прямое тому подтверждение. Тренерский тайм-аут не помог Матвееву взбодрить своих игроков, которые будто сами ждали окончания матча. В ситуации подавляющего преимущества «Динамо» тренерский штаб казанской команды дал поиграть молодым волейболисткам: Уланову на позиции либеро заменила молодая Светлана Масалева, а вместо Василевой на площадке появилась Анна Котикова. Позже свое игровое время получила и Марина Марюхнич, вышедшая вместо Королевой. К тому времени перевес «динамовок» составил 10 очков (19:9), и матч вполне можно было заканчивать. Гости, несмотря на такую ситуацию, добыли себе еще несколько очков усилиями Шаравской и Сафоновой. Де-юре победу хозяев в этом матче оформила Малыгина. Ответная игра этого противостояния пройдет в марте в Южно-Сахалинске.

Волейбол, женщины. Чемпионат российской Суперлиги 2017/2018. Четвертьфинал, 1-й матч.

«Динамо-Казань» – «Сахалин» (Южно-Сахалинск) – 3:0 (25:12, 25:18 25:13).