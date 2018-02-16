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Асгат Сафаров отметил достижения Лаишевского района за 2017 год

16 февраля 2018, 23:06 , Фото: laishevo.tatarstan.ru

Асгат Сафаров отметил достижения Лаишевского района за 2017 год
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(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров отметил достижения Лаишевского района за 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования.

Отчетное заседание Совета Лаишевского муниципального района РТ. Принимают участие руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, глава Лаишевского района Михаил Афанасьев, и Уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина.

На отчетной сессии Совета района он похвалил его за пятое место в рейтинге муниципальных образований, где район составил конкуренцию Казани, Альметьевску и Нижнекамску.

«Хочется пожелать вам, чтобы не останавливались на достигнутом и дальше работали на созидание», – сказал Асгат Сафаров.

Отчетное заседание Совета Лаишевского муниципального района РТ. Принимают участие руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, глава Лаишевского района Михаил Афанасьев, и Уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина.

Руководитель Аппарата Президента РТ поощрил наградами наиболее отличившихся лаишевцев. Глава района Михаил Афанасьев был отмечен дипломом за второе место в республиканском конкурсе на лучшее новогоднее оформление и праздничное мероприятие.


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