(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров отметил достижения Лаишевского района за 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования.

На отчетной сессии Совета района он похвалил его за пятое место в рейтинге муниципальных образований, где район составил конкуренцию Казани, Альметьевску и Нижнекамску.

«Хочется пожелать вам, чтобы не останавливались на достигнутом и дальше работали на созидание», – сказал Асгат Сафаров.

Руководитель Аппарата Президента РТ поощрил наградами наиболее отличившихся лаишевцев. Глава района Михаил Афанасьев был отмечен дипломом за второе место в республиканском конкурсе на лучшее новогоднее оформление и праздничное мероприятие.