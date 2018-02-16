Лаишевский район отличился самым низким уровнем безработицы в РТ

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Уровень безработицы в Лаишевском районе самый низкий в Татарстане. Он составляет 0,15 процента от экономически активного населения. Об этом на отчетной сессии Совета района заявил его глава Михаил Афанасьев, сообщает пресс-служба муниципального образования.

По словам Афанасьева, по итогам 2017 года валовый территориальный продукт Лаишевского района вырос на 9,5 процента и составил до 23,5 млрд рублей, или 1 процент ВРП Татарстана. Индекс промышленного производства за минувший год вырос на 21 процент.

Жители района в среднем в месяц получают 39,1 тыс. рублей, что на 8 процентов выше республиканского показателя.

Михаила Афанасьев рассказал о работе восьми промплощадок, в которых действуют 40 резидентов. В 2017 году они произвели продукции на 3,7 млрд рублей, что на 23 процента больше, чем в 2016 году.

Объем валовой сельхозпродукции в 2017 году составил 3 млрд 807 млн рублей. В районе насчитывается 33 семейные фермы. В планах – построить в этом году в селе Малая Елга животноводческий комплекс на 6 тысяч голов КРС. Возведение объекта планируется совместно с итальянской компанией «Кремонини групп».

Кроме того, как отметил глава района, за прошлый год было введено в эксплуатацию 96,2 тысячи кв. м жилья, или 115 процента от плана. Из аварийного жилья переселили 28 семей.

Афанасьев обозначил и задачи на будущее, в числе которых сохранение социально-политической стабильности, привлечение инвестиций в экономику района, создание условий для поддержки семьи и увеличения рождаемости, повышение эффективности сельскохозяйственной отрасли и активности малого и среднего бизнеса.