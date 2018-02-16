Бюджет конкурса на соискание грантов Президента РФ по соцпроектам вырос до 8 млрд рублей

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Бюджетом конкурса на соискание грантов Президента РФ на реализацию социальных проектов в России в 2018 году предусмотрено 8 млрд рублей. Это на 1 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил сегодня директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин на обучающем семинаре в Казани.

«Татарстан активно участвовал в конкурсе президентских грантов в 2017 году. Это говорит о том, что в республике много людей, готовых браться за воплощение своих идей и работать на благо жителей. Социальные проекты направлены на решение проблем инвалидов, пожилых людей, работу с детьми, реализацию культурных инициатив, патриотическое воспитание», – отметил спикер.

Илья Чукалин сообщил, что большая часть выделенных федеральных средств для победителей в этом году будет направлена в регионы. К примеру, в прошлом году более 1 млрд рублей было направлено на проекты в сельской местности.

В этом году конкурс проводится по 12 направлениям. При этом появилось новое направление – «Поддержка молодых талантов в сфере культуры и искусства». Также в этом году значительно упрощена процедура подачи заявок для соискателей. На днях Президент РФ примет решение о старте конкурса.

Обучающий семинар для представителей НКО Татарстана «Как получить грант Президента РФ на реализацию социального проекта?» прошел в Германо-Российском институте технологий КНИТУ-КАИ. Его провел директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин. Представители некоммерческих организаций республики узнали правила участия в конкурсе, возможности реализации проектов в малых городах и селах, изучили распространенные ошибки на примерах заявок конкурсов 2017 года, получили рекомендации по реализации проектов победителей.