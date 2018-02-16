Фонд президентских грантов признал Татарстан лидером по реализации социальных проектов

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Татарстан стал лидером среди регионов России по числу грантополучателей Президента РФ на реализацию социальных проектов по итогам прошлого года. Об этом сообщил сегодня в Казани директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин на обучающем семинаре.

«433 социальных проекта было представлено на конкурс из Татарстана в прошлом году, 89 из них поддержаны Президентом РФ. Такого не было никогда. Каждые пять заявок из республики получили государственную поддержку Президента РФ в 2017 году. На реализацию социальных проектов Татарстану было выделено 140 млн рублей», – сообщил федеральный эксперт.

Чукалин отметил, что это весьма достойный результат для региона. Для сравнения, в 2016 году на реализацию социальных проектов республике была выделена сумма в семь раз меньше, чем в 2017-м – 20 млн рублей.

Обучающий семинар для представителей НКО Татарстана «Как получить грант Президента РФ на реализацию социального проекта?» прошел в Германо-Российском институте технологий КНИТУ-КАИ. Его провел директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин. Представители некоммерческих организаций республики узнали правила участия в конкурсе, возможности реализации проектов в малых городах и селах, изучили распространенные ошибки на примерах заявок конкурсов 2017 года, получили рекомендации по реализации проектов победителей.

