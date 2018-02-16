На Лолиту Милявскую подали в суд за срыв гастролей в Крыму

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). В Таганском районном суде Москвы 15 февраля зарегистрировано два иска к Лолите Милявской — о возмещении ущерба и о защите чести и достоинства, пишет Lenta.ru.

Истцами оказались организаторы гастрольного тура. Они подали в суд за то, что певица не появилась на собственных концертах в Крыму летом 2017 года. Первое заседание должно состояться в апреле этого года.

Лолита Милявская призналась, что удивлена таким поворотом сюжета. По ее словам, она не появилась на концерте, потому что организаторы сами аннулировали билеты.

«Вся эта история есть в Интернете, как мы стояли в очереди, как билеты списывались, и мы не вылетели, потому что они (организаторы – прим. Т-и) аннулировали билеты», — отметила артистка.

Ранее Лолита Милявская обвинила в краже своих хитов автора песен «Тату».