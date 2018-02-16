Госдумой России принят закон о запрете контактной притравки охотничьих собак

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ, Арсений Маврин). Госдума России приняла закон о внесении изменений в ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Речь идет о запрете контактной притравки охотничьих собак.

Из новой, согласительной редакции исключены все пункты, касающиеся охотничьих птиц, а вот собакам повезло меньше. Так, теперь использовать в охоте можно будет только четвероногих помощников охотничьих пород.

Кроме того, в законе однозначно прописано: «Подготовка и дрессировка собак охотничьих пород (собак, используемых при осуществлении охоты) в целях осуществления охоты допускаются только в охотничьих угодьях и только способами, не допускающими жестокого обращения с животными и причинения им физического вреда».

Во время натаски собак на дикое животное в условиях искусственного ограничения свободы владельцы испытательных станций обязаны использовать ограждающие конструкции, не допускающие прямого контакта между охотничьими собаками и животными.

Содержать испытательные станции, согласно закону, в праве лишь юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие регистрацию в РФ и заключенное охотхозяйственное соглашение на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных или искусственных условиях.

Глава Комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев в своем интервью ИА Regnum подчеркнул, что интересы охотников не пострадают. «По-прежнему охотники имеют полное право участвовать в охоте с собаками, приводить на эту охоту, в таких охотничьих условиях готовить собак молодых или опытных – неважно, каких», – сказал он.

Предыдущая версия законопроекта была отклонена Советом Федерации 16 декабря 2017 года. Тогда же была сформирована согласительная комиссия, задачей которой была доработка закона. В состав органа вошли депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации России.

14 февраля 2018 года закон в редакции согласительной комиссии был принят Госдумой РФ. 15 февраля он был направлен на рассмотрение Советом Федерации.

В пояснительной записке к первоначальной версии законопроекта депутаты предложили перенять опыт итальянских охотников, тренирующих собак на искусственных следах из крови, кожи животных и мускуса. Или взять пример со Швеции, Финляндии, Норвегии и ряда других стран, где при натаске на норных животных в норе устанавливается стекло, позволяющее собаке видеть зверя, но исключающее физический контакт.

В январе во многих регионах России состоялись протестные митинги охотничьего сообщества, выступающих за сохранение кровного охотничьего собаководства. В Казани охотники собирались на ул. Карима Тинчурина.