Татарстанские собаководы выступили в защиту правильной охоты

(Казань, 4 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). В защиту правильной охоты и кровного собаководства выступили сегодня татарстанские владельцы охотничьих собак. В центре Казани, на улице Карима Тинчурина, состоялся этап всероссийской протестной акции.

Несколько десятков протестующих из самой Казани, Заинского, Мамадышского, Менделеевского и ряда других районов собрались в парке имени Карима Тинчурина. Они пришли и приехали вместе со своими помощниками по охоте: лайками, ягдтерьерами, курцхаарами, спаниелями и гончими.

«Сегодня мы присоединяемся к Всероссийской акции в защиту правильной охоты и кровного собаководства. Это акция против принятия Госдумой поправки к закону "Об охоте". В эти минуты акция проходит также в городах Якутск, Барнаул, Пермь, Тула, Владивосток, Оренбург, Воронеж, Ижевск, Курск, Санкт-Петербург, Москва, Ставрополь», – заявил один из участников с импровизированной трибуны.

Запрет на контактную притравку и предложенная законодателями альтернатива (отсекать притравочного зверя от собаки или ловчей птицы сетью, оргстеклом или обычным стеклом), по мнению охотников, были выдвинуты далекими от общения с дикой природой людьми.

По мнению охотников, собака или охотничья птица, сделав несколько попыток атаковать и каждый раз натыкаясь на преграду, поймет опасность и тщетность таких атак и подавит в себе инстинкт, перестанет охотиться. Из помощника она превратится в обычного домашнего питомца, брать которого в лес будет не только бесполезно, но и опасно.

«Этот закон фактически ставит под угрозу само разведение в России охотничьих собак и птиц. Сводит на нет все усилия государства, направленные на сохранение многовековых традиций и охотничьего искусства», – утверждают охотники.

Протестующие держали в руках следующие лозунги: «За традиции, против атавизмов», «Обученная собака – основа цивилизованной охоты», «Обученная собака – главный помощник в лесу», «Охотник – защитник природы».

С этим сложно не согласиться: именно на охотниках лежит миссия по регулированию численности дичи, они помогают противостоять бешенству в лесах, обустраивать прикормочные площадки и раскладывать вакцины.

«Нам нужно поддерживать наши охотничьи традиции, защищать их. Испытательно-тренировочные станции – это садик для наших собак. Там они учатся работать по зверю. Там все сделано грамотно. Притравочный зверь знает, как себя вести, за ходом притравки наблюдают специалисты. Не было ни одного случая, чтобы в ходе притравки зверь погиб», – подчеркнул охотник из Заинска Ильдар Тимеркаев.

«Законодатели говорят, что на притравочных станциях происходит живодерство. Может быть, прежде чем принимать такие законы, им стоило бы хотя бы раз посетить испытательно-тренировочную станцию?» – удивляются охотники инициативе Госдумы.

Президент НКО «Русский сокол», доктор биологических наук, член-корреспондент Российской академии естествознания, единственный в России профессор, специализирующийся на ловчих птицах, Ильдар Еналеев пришел на митинг, чтобы поддержать коллег-охотников от имени сообщества сокольников.

«Я вижу нашу сплоченность. Я вижу, что вы все против абсурдности решения о запрете притравки с использованием собак охотничьих пород и ловчих птиц. В Госдуме, к сожалению, сидят такие депутаты, которые забывают, что охотничье собаководство и соколиная охота – это древнейшая российская охотничья культура. Это история», – высказал свое мнение Еналеев.

«Охотники Казанской губернии в 1868 году вторыми на территории Российской империи организовали общество охотников. Одним из его пунктов было заниматься охотничьим собаководством», – напомнил собравшимся с трибуны еще один охотник. И посетовал, что сегодня далекие от охотничьей истории страны люди намерены не просто нанести удар по этому искусству, а фактически уничтожить его.

Свои предложения участники акции оформили в виде петиции, под которой и подписались. Даже просто прохожие, ни разу не ходившие в лес с ружьем и собакой, услышав, о чем идет речь, оставили под документом свои подписи.

Уже сегодня петиция будет направлена в Росохотрыболовсоюз и Государственную Думу. Участники всероссийской акции надеются, что их голоса будут услышаны, иначе придется выходить на митинг снова, в большем составе. Только в Татарстане число владельцев охотничьих собак превышает 10 тыс. человек.