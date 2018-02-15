Умерла оперная певица Тамара Нижникова

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В Минске скончалась народная артистка СССР и Белоруссии, оперная певица Тамара Нижникова. Ей было 92 года, сообщает RT.

Тамара Нижникова родилась 9 марта в 1925 года в Самаре. В 1949 году певица окончила Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского. С 1949 по 1976 год была солисткой Белорусского большого театра оперы и балета. Затем 40 лет проработала в Белорусской государственной академии музыки.

Она исполняла партии в операх «Риголетто», «Травиата», «Садко», «Царская невеста», «Отелло», «Снегурочка», «Колючая роза» и многих других. Своей любимой партией считала Розину из «Севильского цирюльника» Дж. Россини.

Прощание с Нижниковой состоится 17 февраля в Белорусской государственной академии музыки.

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