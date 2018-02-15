Все пострадавшие от норовируса в Арском районе Татарстана выписаны из больницы

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Все 39 пострадавших от норовируса в Казнабашской школе Арского района Татарстана сегодня выписаны из больницы. В учебном заведении и домах пострадавших проведена заключительная дезинфекция. Об этом сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева.

Ранее стало известно, что источниками заражения норовирусом более 30 школьников в Арском районе РТ стали инфицированные сотрудники пищеблока школы. Распространение заболевания среди учащихся произошло из-за несоблюдения сотрудниками правил личной гигиены, правил обработки посуды и инвентаря, технологии приготовления блюд и санитарно-дезинфекционного режима.

Занятия в Казанбашской школе на данный момент приостановлены, материалы о закрытии пищеблока направлены в Арский районный суд. В отношении должностных лиц – персонала пищеблока и директора – будут составлены протоколы об административном правонарушении. На сегодня пока не определены статьи, по которым будет составлено обвинение, но известно, что штраф для должностных лиц может достигнуть 70 тыс. рублей. Директор школы уже явился в межрайонный следственный отдел с повинной.