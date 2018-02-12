Детей в Арском районе РТ заразили инфицированные сотрудники пищеблока школы

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Источниками заражения норовирусом более 30 школьников в Арском районе РТ стали инфицированные сотрудники пищеблока школы. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сегодня во время пресс-подхода по итогам расследования массового отравления в Арском районе РТ.

«В школе были выявлены нарушения. Они касались соблюдения правил санитарно-дезинфекционного режима, нарушения поточности, нарушения соблюдения правил личной гигиены персоналом, не у всех из персонала был в должном объеме пройден медицинский осмотр, гигиеническое обучение. Были выявлены нарушения при использовании инвентаря: для разделки готовых и сырых продуктов использовался один и тот же инвентарь. В трех смывах был обнаружен норовирус. Нами было установлено, что одна из поваров заболела и со среды не выходила на работу, ее подменяла кухонная работница, которая не должна была принимать участия в приготовлении пищи. При обследовании персонала у двух работников, включая повара, был обнаружен норовирус», – подчеркнула она.

Занятия в Казанбашской школе приостановлены до пятницы, материалы о закрытии пищеблока направлены в Арский районный суд. В отношении должностных лиц – персонал пищеблока и директора – будут составлены протоколы об административном правонарушении. На данный момент пока не определены статьи, по которым будет составлено обвинение, но известно, что штраф для должностных лиц может достигнуть 70 тысяч рублей.

«На сегодня мы имеем информацию о выделении у 30 заболевших детей, которые находятся в инфекционной больнице, норовирусной инфекции. Кроме того, активно было организовано медицинское наблюдение за другими детьми, которые находились в одинаковых условиях заражения. Из девяти у восьмерых также обнаружен норовирус», – отметила Любовь Авдонина.

Накануне днем, 11 февраля, стало известно, что в селе Казанбаш Арского района Татарстана произошло массовое отравление детей. В Роспотребнадзор поступило 32 экстренных извещения о случаях кишечной инфекции, пострадали учащиеся Казанбашской общеобразовательной школы и Арского педагогического колледжа им. Г.Тукая. По последней информации, в больнице с диагнозом «острая кишечная инфекция» оказалось 36 школьников, школьный преподаватель и студентка колледжа.

Известно, что все пострадавшие поели в столовой Казанбашской школы, после чего обратились в Арскую ЦРБ. Из местной больницы 30 детей, школьного учителя и родственницу пострадавшей школьницы госпитализировали в Республиканскую клиническую инфекционную больницу в Казани. Здесь пострадавшие, пройдя интенсивный курс симптоматической терапии, пошли на поправку. По информации Минздрава РТ, дети находятся в стабильном состоянии средней тяжести.

Сразу же после сообщений об отравлениях на место происшествия выехала бригада специалистов Управления Роспотребнадзора по РТ. Спустя несколько часов Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил провести срочное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На заседании был оглашен возбудитель инфекции – норовирусная инфекция.

Следователи провели обыски в школе и на предприятии-поставщике продуктов питания, в заведении была найдена небезопасная продукция – с истекшим сроком годности. Специалисты также обнаружили на территории школы доказательства попыток администрации уничтожить просроченную продукцию. В настоящий момент удалось также установить, что 9 и 10 февраля в меню школьной столовой были омлет и куриный фарш.

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что директор Казанбашской школы явился в межрайонный следственный отдел с повинной. Мужчина сообщил о нарушениях в организации питания школьников, а также выразил готовность сотрудничать со следствием.