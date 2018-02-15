Скончалась редактор фильма «Неуловимые мстители» Людмила Голубкина

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Заслуженный деятель искусств России Людмила Голубкина скончалась 14 февраля на 85-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.



Людмила Голубкина окончила ВГИК (мастерскую Е. Габриловича и И. Вайсфельда). Ее карьера началась на «Мосфильме» в 1960 году. Она работала над множеством знаменитых картин, среди которых – «Друг мой, Колька», «Сказка о потерянном времени», «Неуловимые мстители».



В 1974 году Голубкина стала заместителем главного редактора на киностудии имени Горького, а потом – главным редактором и директором Центральной сценарной студии. С 1990 года трудилась директором Высших сценарных и режиссерских курсов. Она была кандидатом искусствоведения, занималась преподаванием и воспитала несколько поколений учеников.

Союз кинематографистов России выразил соболезнования близким Людмилы Голубкиной.

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