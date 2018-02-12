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Культура

Скоропостижно скончался актер Дмитрий Соловьев

12 февраля 2018, 14:55

Смерть артиста подтвердила российский врач, актриса театра и кино Татьяна Друбич.
Прощание с актером Дмитрием Соловьевом состоится 14 февраля

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). На 44-м году жизни скончался российский актер Дмитрий Соловьев, сын режиссера Сергея Соловьева, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Смерть артиста подтвердила российский врач, актриса театра и кино Татьяна Друбич. Соловьев скончался сегодня рано утром. Причина смерти не уточняется. О дате и месте прощания станет известно позднее.

Дмитрий Соловьев сыграл в фильмах «Дом под звездным небом», «Нежный возраст», которые были сняты его отцом. В картине «Нежный возраст» Соловьев-младший проявил себя не только как актер, но и работал в качестве сценариста.

В своей последней работе – киноленте «Кеды» Дмитрий Соловьев выступил продюсером.


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