Скоропостижно скончался актер Дмитрий Соловьев

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). На 44-м году жизни скончался российский актер Дмитрий Соловьев, сын режиссера Сергея Соловьева, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Смерть артиста подтвердила российский врач, актриса театра и кино Татьяна Друбич. Соловьев скончался сегодня рано утром. Причина смерти не уточняется. О дате и месте прощания станет известно позднее.
Дмитрий Соловьев сыграл в фильмах «Дом под звездным небом», «Нежный возраст», которые были сняты его отцом. В картине «Нежный возраст» Соловьев-младший проявил себя не только как актер, но и работал в качестве сценариста.
В своей последней работе – киноленте «Кеды» Дмитрий Соловьев выступил продюсером.